العميد اشتري: القوي الأمنية ستتصدي بقوة لأي فكر أو فرقة تخل بالأمن

طهران/ 22 شباط/ فبراير/ ارنا - قال قائد قوي الأمن الداخلي العميد حسين اشتري، ان القوي الأمنية ستتصدي بقوة وحزم لأي فرقة او فكر يعرض امن البلاد للخطر لافتا الي انه سيتم سريعا محاكمة المخلين بالامن والنظام خلال الاحداث الاخيرة التي جرت في شارع باسداران شمال شرق طهران.

وفي تصريح ادلي به اليوم الخميس خلال مراسم تشييع جثامين شهداء قوي الامن الداخلي (3) والتعبئة (2) الذين سقطوا خلال احداث الشغب الاخيرة في شارع باسداران مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، قال العميد اشتري، ان الشرطة قامت في غضون 17 دقيقة باحتواء الموقف (في الرابعة فجر الثلاثاء)، وكونها لم تقم بهذا الامر قبل هذا الوقت فذلك يعود الي حرصها علي راحة المواطنين وان لا يتعرضوا لمتاعب نظرا لازدحام حركة المرور وتردد المواطنين بكثافة في المنطقة في ساعات الذروة.
واكد العميد اشتري ان اي فرقة او فكر يريد تعريض امن البلاد للخطر سنتصدي له بقوة وحزم واضاف، اننا لن نسمح مطلقا لاي مجموعة او فرقة او تيار سياسي بتعريض امن البلاد للخطر وسنتصدي لهم بحزم.
وقال، سيتم في اسرع وقت ممكن ان شاء الله تعالي محاكمة هؤلاء المخلين بالامن والنظام و'البلطجية الدواعش'.
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العميد اشتري: القوي الأمنية ستتصدي بقوة لأي فكر أو فرقة تخل بالأمن

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