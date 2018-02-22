سفير طاجيكستان:

قطاع السياحة مجالا جيدا للتعاون مع محافظة اصفهان

اصفهان/22شباط/فبراير/ارنا- قال سفير طاجيكستان لدي طهران: يعتبر قطاع السياحة مجالا جيدا للتعاون بين طاجيكستان و محافظة اصفهان (وسط).

واضاف سفير طاجيكستان لدي طهران ' نعمت الله امام زاده' خلال لقائه مديرعام المعارض الدولية في محافظة اصفهان: ان المعالم التاريخية والسياحية التي تتميز بها مدينة اصفهان جعلتها تحتل مكانة مرموقة عالميا في مجال السياحة وهذه المقومات هيأة الظروف الملائمة للتعاون المتبادل.
واردف تم تسمية العام 2018 في طاجيكستان بعام التطوير السياحي وان هذا الامر يوفر الارضية الملائمة للتعاون بيننا و بين محافظة اصفهان.
ورحب السفير بالمشاركة الطاجيكية في المعرض السياحي في اصفهان وقال : تمتاز اصفهان بالكثير من المقومات السياحية وستقوم السفارة الطاجيكية بتبينها للمستثمرين في بلاده لنشهد زيادة في استثماراتنا هناك .
واعتبر 'امام زاده' انشاء خط طيران مباشر بين العاصمة الطاجيكية دوشنبة واصفهان ضروري ومهم جدا لتنيمة التعاون بين الجانبين.
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قطاع السياحة مجالا جيدا للتعاون مع محافظة اصفهان

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