وزير الدفاع الايراني يتفقد جامعة القيادة وهيئة الاركان الاذربيجانية

باكو/ 22 شباط/ فبراير/ ارنا - تفقد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد أمير حاتمي صباح اليوم الخميس جامعة القيادة وهيئة الاركان المسلحة بجمهورية اذربيجان.

ويزور وزير الدفاع العميد حاتمي، باكو منذ يوم امس الاربعاء حيث التقي عددا من كبار المسؤولين الاذريين.
وبعد وصول وزير الدفاع الايراني الي جامعة القيادة وهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاذربيجانية، قدم رئيس الجامعة، عرضا عن الدروس والتدريبات التي يتلاقها الطلاب بالجامعة العسكرية منوها الي الخبرات القيمة للقوات المسلحة الايرانية في فترة الحرب المفروضة ومكافحة الارهاب.
ودعا الفريق أول حيدر بيراف، الي الافادة من خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية لارتقاء مستوي التعليم العسكري بالجامعة وأعرب عن امله بتعزيز العلاقات بين الجامعتين.
بدوره اشار وزير الدفاع الايراني الي اللقاءت القيمة التي اجراها مع الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والصناعات الدفاعية بجمهورية اذربيجان معربا عن ارتياحه للتنسيق الجيد في الجيش الاذربيجاني، وقال ان المشتركات الثقافية والدينية والحضارية الواسعة بين البلدين، تمهد الارضية امام تنمية العلاقات بين القوات المسلحة الايرانية والاذربيجانية.
كما تطرق العميد حاتمي الي الخبرات القيمة للجمهورية الاسلامية الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية خاصة في مرحلة الدفاع المقدس ومكافحة الارهاب ورفع الحظر ضد الشعب الايراني وقال : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعت وبأذن الله من اجتياز جميع العقبات، وان جميع احتياجات القوات المسلحة تنتج في داخل البلاد ومن قبل القوات المسلحة.
وأكد العميد حاتمي استعداد ايران لنقل خبراتها القيمة الي البلد الصديق والشقيق في جمهورية اذربيجان.
وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان رمز أكاديمية القوات المسلحة بجمهورية اذربيجان ووزارة الدفاع الايرانية .
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

وزير الدفاع

اذربيجان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الدفاع الايراني يتفقد جامعة القيادة وهيئة الاركان الاذربيجانية

معظم المشاهدات

نائب وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد

نائب وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد

ايران: الاتفاق النووي انموذج ناجح لدبلوماسية الصبر

ايران: الاتفاق النووي انموذج ناجح لدبلوماسية الصبر

الامن الداخلي الايراني يحبط محاولة مثيري الشغب للتجمع مرة اخري

الامن الداخلي الايراني يحبط محاولة مثيري الشغب للتجمع مرة اخري

زعیم فرقة الدراویش یدین بشدة ممارسات مثیری الشغب فی شارع باسداران

زعیم فرقة الدراویش یدین بشدة ممارسات مثیری الشغب فی شارع باسداران

توجيه الدعوة لوزير الدفاع الكويتي لزيارة طهران

توجيه الدعوة لوزير الدفاع الكويتي لزيارة طهران

أحدث الأخبار

رئيس منظمة العلاقات الاسلامية: ايران تدافع عن السلام وتدعم العلاقات الودية بين الشعوب

رئيس منظمة العلاقات الاسلامية: ايران تدافع عن السلام وتدعم العلاقات الودية بين الشعوب

العدو يرمي إلي خلق حرب بالنيابة داخل ايران/ بلغنا حالة أمنية مستقرة

مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة:

العدو يرمي إلي خلق حرب بالنيابة داخل ايران/ بلغنا حالة أمنية مستقرة

رضائی: الأعداء باتوا ینسحبون خطوة بعد خطوة

رضائی: الأعداء باتوا ینسحبون خطوة بعد خطوة

برلماني عراقي: اميركا تخطط لمشروع خطير عبر بوابة الانتخابات

برلماني عراقي: اميركا تخطط لمشروع خطير عبر بوابة الانتخابات

مجلس الشوري الاسلامي يصادق علي مشروع الموازنة العامة

مجلس الشوري الاسلامي يصادق علي مشروع الموازنة العامة

موضوعات مرتبط