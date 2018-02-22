وزير الدفاع الايراني يتفقد جامعة القيادة وهيئة الاركان الاذربيجانية

ويزور وزير الدفاع العميد حاتمي، باكو منذ يوم امس الاربعاء حيث التقي عددا من كبار المسؤولين الاذريين.

وبعد وصول وزير الدفاع الايراني الي جامعة القيادة وهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاذربيجانية، قدم رئيس الجامعة، عرضا عن الدروس والتدريبات التي يتلاقها الطلاب بالجامعة العسكرية منوها الي الخبرات القيمة للقوات المسلحة الايرانية في فترة الحرب المفروضة ومكافحة الارهاب.

ودعا الفريق أول حيدر بيراف، الي الافادة من خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية لارتقاء مستوي التعليم العسكري بالجامعة وأعرب عن امله بتعزيز العلاقات بين الجامعتين.

بدوره اشار وزير الدفاع الايراني الي اللقاءت القيمة التي اجراها مع الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والصناعات الدفاعية بجمهورية اذربيجان معربا عن ارتياحه للتنسيق الجيد في الجيش الاذربيجاني، وقال ان المشتركات الثقافية والدينية والحضارية الواسعة بين البلدين، تمهد الارضية امام تنمية العلاقات بين القوات المسلحة الايرانية والاذربيجانية.

كما تطرق العميد حاتمي الي الخبرات القيمة للجمهورية الاسلامية الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية خاصة في مرحلة الدفاع المقدس ومكافحة الارهاب ورفع الحظر ضد الشعب الايراني وقال : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعت وبأذن الله من اجتياز جميع العقبات، وان جميع احتياجات القوات المسلحة تنتج في داخل البلاد ومن قبل القوات المسلحة.

وأكد العميد حاتمي استعداد ايران لنقل خبراتها القيمة الي البلد الصديق والشقيق في جمهورية اذربيجان.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان رمز أكاديمية القوات المسلحة بجمهورية اذربيجان ووزارة الدفاع الايرانية .

انتهي** 2344

