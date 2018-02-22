مجموعات جديدة من القوات الشعبية السورية تصل عفرين

طهران / 22 شباط / فبراير /ارنا-
اعلنت وكالة 'سانا' انه وصلت يوم امس مجموعات جديدة من القوات الشعبية السورية إلي منطقة عفرين لدعم الأهالي في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي والهجوم التركي المتواصل منذ 20 الشهر الماضي.

وأشار موفد سانا إلي عفرين الي 'أن المجموعات الجديدة من القوات الشعبية وصلت عبر طريق حلب-نبل إلي منطقة عفرين وذلك بعد نحو 24 ساعة من وصول الدفعة الأولي وانتشارها في النقاط والمراكز المحددة للمساهمة في دعم الأهالي المدافعين عن قراهم ومنازلهم ضد هجمات إرهابيي “داعش” وعدوان النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التكفيرية'.
وحاولت القوات التركية أمس منع وصول الدفعة الأولي من القوات الشعبية عبر استهدافها بالمدفعية لدي وصولها إلي منطقة عفرين إضافة إلي استهداف الوفود الإعلامية التي تواكبها.
ويأتي تحرك القوات الشعبية بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة السورية و'قوات سوريا الديمقراطية' الكردية الأحد، علي دخول القوات الحكومية إلي عفرين لحمايتها والدفاع عنها، حسب مصادر كردية.
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مجموعات جديدة من القوات الشعبية السورية تصل عفرين

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