خلال لقاء مندوب ايران مع امين عام الامم المتحدة

ايران تعلن استعدادها للمساعدة بحل ازمة اليمن

طهران / 22 شباط / فبراير /ارنا-
اعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة غلام علي خوشرو، الاستعداد للتعاون مع المندوب الاممي الجديد في شؤون اليمن مارتن غريفيتس، من اجل انهاء ازمة اليمن المستمرة منذ 3 اعوام.

وخلال لقائه الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش في نيويورك الاربعاء، اشار خوشرو الي الاوضاع الانسانية الماساوية في اليمن واكد ضرورة الوصول الي حل سياسي للازمة، محذرا من ان دعم اي اجراء غير مدروس ومتفرد في مجلس الامن يمكنه ان يؤدي للمزيد من تدهور الاوضاع في اليمن.
من جانبه اكد الامين العام لمنظمة الامم المتحدة خلال اللقاء بانه سيبذل اقصي جهوده للوصول الي مصالحة سياسية في اليمن.
كما اكد الجانبان ضرورة استمرار العملية السياسية لحل الازمة في سوريا.
ووجه خوشرو خلال اللقاء الشكر للامين العام لمنظمة الامم المتحدة لمواساته اسر ضحايا الحادث الجوي الاخير في ايران.
وفي الختام وجه مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة للامين العام للمنظمة دعوة بالنيابة عن 12 دولة للحضور في مراسم الاحتفال بيوم 'النوروز' الدولي، حيث حظيت الدعوة بترحيبه.
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ايران تعلن استعدادها للمساعدة بحل ازمة اليمن

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