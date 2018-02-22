الامم المتحدة : 3.3 ملايين نازح عراقي عادوا الي ديارهم

واكدت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، انه 'يشير أحدث تقرير للمنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح، حتي ٣١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٨ الي عودة أكثر من ٣.٣ مليون عراقي إلي مناطقهم الأصلية، في حين لا يزال هناك ٢.٥ مليون نازح' .

واضاف التقرير 'تبين الأرقام الحديثة للمنظمة الدولية للهجرة أن حركات العودة مستمرة، ففي شهر كانون الاول / ديسمبر تم تحديد ١٢٥ ألف عائد آخر، حيث عادوا إلي المحافظات الأربع نينوي وصلاح الدين وكركوك والأنبار، وفي كانون الثاني / يناير ٢٠١٨ ولأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تجاوز عدد العائدين علي عدد النازحين' .

واشار التقرير 'ان عدد المحافظات الثلاث التي سجلت أكبر انخفاض في أعداد النازحين، هي محافظة نينوي (-٦% )، وبغداد (-١٢%)، والأنبار (-١٧%)، وهي تشكل معا نحو ثلثي انخفاض عدد النازحين علي الصعيد المحلي، أي أكثر من ١٤٥ ألف شخص' .

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد ذكرت في تقارير احصائية لها قبل بضعة اسابيع، ان اكثر من نصف النازحين قد عادوا الي مناطقهم، واكدت ان وتيرة العودة ارتفعت بعد ان تم القضاء علي تنظيم داعش الارهابي نهائيا، بحيث باتت الظروف مهيأة بنسبة جيدة للعودة .

ومن المتوقع ان تتجاوز نسبة العائدين خلال الشهور الثلاثة المقبلة 70%، علما ان ذلك يرتبط الي جانب الوضع الامني، بأنطلاق مشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة واصلاح البني التحتية فيها، من قبيل المستشفيات والمدارس والطرق والجسور والدوائر الحكومية الاخري .

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