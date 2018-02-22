الامم المتحدة : 3.3 ملايين نازح عراقي عادوا الي ديارهم

بغداد / 22 شباط / فبراير/ ارنا- اعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة لمنظمة الامم المتحدة عن عودة ثلاثة ملايين نازح عراقي الي ديارهم .

واكدت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، انه 'يشير أحدث تقرير للمنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح، حتي ٣١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٨ الي عودة أكثر من ٣.٣ مليون عراقي إلي مناطقهم الأصلية، في حين لا يزال هناك ٢.٥ مليون نازح' .
واضاف التقرير 'تبين الأرقام الحديثة للمنظمة الدولية للهجرة أن حركات العودة مستمرة، ففي شهر كانون الاول / ديسمبر تم تحديد ١٢٥ ألف عائد آخر، حيث عادوا إلي المحافظات الأربع نينوي وصلاح الدين وكركوك والأنبار، وفي كانون الثاني / يناير ٢٠١٨ ولأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تجاوز عدد العائدين علي عدد النازحين' .
واشار التقرير 'ان عدد المحافظات الثلاث التي سجلت أكبر انخفاض في أعداد النازحين، هي محافظة نينوي (-٦% )، وبغداد (-١٢%)، والأنبار (-١٧%)، وهي تشكل معا نحو ثلثي انخفاض عدد النازحين علي الصعيد المحلي، أي أكثر من ١٤٥ ألف شخص' .
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد ذكرت في تقارير احصائية لها قبل بضعة اسابيع، ان اكثر من نصف النازحين قد عادوا الي مناطقهم، واكدت ان وتيرة العودة ارتفعت بعد ان تم القضاء علي تنظيم داعش الارهابي نهائيا، بحيث باتت الظروف مهيأة بنسبة جيدة للعودة .
ومن المتوقع ان تتجاوز نسبة العائدين خلال الشهور الثلاثة المقبلة 70%، علما ان ذلك يرتبط الي جانب الوضع الامني، بأنطلاق مشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة واصلاح البني التحتية فيها، من قبيل المستشفيات والمدارس والطرق والجسور والدوائر الحكومية الاخري .
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

عودة النازحين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الامم المتحدة : 3.3 ملايين نازح عراقي عادوا الي ديارهم

معظم المشاهدات

نائب وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد

نائب وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد

ايران: الاتفاق النووي انموذج ناجح لدبلوماسية الصبر

ايران: الاتفاق النووي انموذج ناجح لدبلوماسية الصبر

توجيه الدعوة لوزير الدفاع الكويتي لزيارة طهران

توجيه الدعوة لوزير الدفاع الكويتي لزيارة طهران

الامن الداخلي الايراني يحبط محاولة مثيري الشغب للتجمع مرة اخري

الامن الداخلي الايراني يحبط محاولة مثيري الشغب للتجمع مرة اخري

الطائرة الايرانية المنكوبة كانت مزودة بنظام تحديد الموقع (ELT)

الطائرة الايرانية المنكوبة كانت مزودة بنظام تحديد الموقع (ELT)

أحدث الأخبار

قائد في الحرس الثوري: المنطق هو القوة الاكبر والسلاح الامضي لايران

مؤكدا بان ايران لن تستاذن احدا في تصنيع الصواريخ للدفاع عن نفسها

قائد في الحرس الثوري: المنطق هو القوة الاكبر والسلاح الامضي لايران

مجموعات جديدة من القوات الشعبية السورية تصل عفرين

مجموعات جديدة من القوات الشعبية السورية تصل عفرين

عبداللهيان: ايران ستواصل دعمها الحازم لسوريا في مكافحة الارهاب

عبداللهيان: ايران ستواصل دعمها الحازم لسوريا في مكافحة الارهاب

ايران تعلن استعدادها للمساعدة بحل ازمة اليمن

خلال لقاء مندوب ايران مع امين عام الامم المتحدة

ايران تعلن استعدادها للمساعدة بحل ازمة اليمن

سوريا توجه رسالة الي العراق بشأن ضبط الحدود المشتركة

سوريا توجه رسالة الي العراق بشأن ضبط الحدود المشتركة

موضوعات مرتبط