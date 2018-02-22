6904 مرشحين يتنافسون علي 329 مقعدا برلمانيا في العراق

بغداد/ 22 شباط / فبراير/ ارنا- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان 6904 مرشحين سيتنافسون علي 329 مقعدا برلمانية في الانتخابات التشريعية العامة المزمع اجراؤها في الثاني عشر من شهر ايار / مايو المقبل .

وكانت المفوضية العليا، قد حددت يوم الرابع عشر من الشهر الجاري، اخر موعد لتقديم اسماء المرشحين لخوض الانتخابات .
واشارت مصادر في مفوضية الانتخابات الي ان هؤلاء المرشحين يتوزعون علي ثمانية وثمانين حزبا وتحالفا انتخابيا .
واوضحت المصادر ان 1985 مرشحا من اربعين حزبا يتنافسون في العاصمة بغداد علي واحد وسبعين مقعدا، اثنين منهما للمسيحيين والصائبة، وفي محافظة البصرة يتنافس 522 مرشحا من ثمانية وعشرين حزبا وكيانا علي خمسة وعشرين مقعدا، وفي (نينوي) ثاني اكبر محافظات العراق بعد (بغداد) يتنافس 907 مرشحين يمثلون اربعة واربعين حزبا وتحالفا علي اربعة وثلاثين مقعدا، ثلاثة منها للمسيحيين والشبك والايزيديين .
وتشكل العاصمة بغداد مع محافظتي نينوي والبصرة الثقل السكاني الاكبر، مما يجعلها تحظي بعدد كبير من مقاعد البرلمان، يصل الي 130 مقعدا، أي بما يقارب ثلث العدد الكلي للمقاعد .
وتشير بعض استطلاعات الرأي الي ان نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة في العراق سوف تصل الي حوالي 50%، علما ان نسبة المشاركة الاجمالية في انتخابات عام 2014 لم تتعد الـ 46% .
ويذكر ان المفوضية العليا المستقلة لللانتخابات في العراق، اجرت يوم الثلاثاء قرعة تحديد ارقام الكيانات الانتخابية، لتكون بذلك قد انجزت كل الخطوات المتعلقة بالمصادقة علي التحالفات والكيانات الانتخابية واسماء المرشحين وارقام الكيانات .
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6904 مرشحين يتنافسون علي 329 مقعدا برلمانيا في العراق

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