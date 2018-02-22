زعيم فرقة الدراويش يدين بشدة ممارسات مثيري الشغب في شارع باسداران

طهران / 22 شباط / فبراير /ارنا-اصدر زعيم فرقة دراويش كناباد الاربعاء بيانا ادان فيه بشدة الممارسات التي قامت بها مجموعة من مثيري الشغب والتي ادت الي استشهاد 3 من قوي الامن الداخلي و 2 من قوات التعبئة (البسيج) في شارع باسداران شمال شرقي طهران، داعيا الي التصدي قانونيا للضالعين فيها.
يتبع ** 2342
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