مساعد الخارجية الايرانية:

المشاورات بين ايران وفنزويلا ساعدت في زيادة واستقرار اسعار النفط

طهران / 22 شباط / فبراير /ارنا-
اكد مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون اميركا في الخارجية الايرانية محمد كشاورز زادة بان التنسيقات والمشاورات بين ايران وفنزويلا كانت مؤثرة في زيادة واستقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء كشاورز زادة الذي يزور كاراكاس حاليا، مع رئيسة مجلس مؤسسي الدستور الفنزويلي دلسي رودريغز والمساعد الاقليمي بوزارة الخارجبة الفنزويلية فليكس بلاسنسيا، يوم امس الاربعاء، كلا علي انفراد.
واشار مساعد الخارجية الايرانية الي مشاورات البلدين في اطار المنظمات الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة ومنظمة الدول المصدرة للنفط 'اوبك'، قائلا، ان التنسيقات والمشاورات بين الجانبين في هذا الاطار كان لها تاثير مهم في زيادة واستقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية.
ونوه الجانبان الي العلاقات الاستراتيجية بين ايران وفنزويلا ووقوفهما في معا في الجبهة المناهضة للامبريالية، وتشاورا بشان القضايا الاقليمية والدولية، ومنها احدث التطورات في منطقة الشرق الاوسط واميركا اللاتينية وتدخلات الولايات المتحدة الاميركية في هذه المناطق.
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اقتصاد

ايران وفنزويلا

كشاورز زادة

دلسي رودريغز وفليكس بلاسنسيا

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المشاورات بين ايران وفنزويلا ساعدت في زيادة واستقرار اسعار النفط

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