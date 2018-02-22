سفير ألمانيا في طهران: سنسعي للمحافظة علي الإتفاق النووي

وخلال لقائه عضو لجنة الطاقة في مجلس الشوري الإسلامي 'عبد الله سامري' اليوم الأربعاء اشار السفير الألماني إلي أن بعض الشركات الألمانية لم تترك إيران حتي في فترة الحظر وواصلت نشاطها الإقتصادي هناك.

وشدد علي أهمية تطوير العلاقات السياسية والإقتصادية بين إيران وألمانيا وقال: علي الرغم من المساعي التي بذلها أحد أطراف الإتفاق النووي لتخويف المستثمرين من الدخول في النشاطات إلاقتصادية في إيران إلا أن ألمانيا وإلي جانب شركائها الأوروبيين وسائر الدول تصدت إلي هذه الممارسات.

من جانبه أعرب عضو لجنة الطاقة في مجلس الشوري الإسلامي عبد الله سامري عن تقديره للمواقف الألمانية في دعم الإتفاق النووي مشدداً علي أهمية تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

واشار إلي الفرص المتاحة لتطوير التعاون بين البلدين مؤكداً دعم مجلس الشوري الإسلامي لإستثمارات الشركات الألمانية في إيران.

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