نبيه بري : معادلة ’إسرائيل’ حول النفط والحدود مرفوضة قطعاً ولن تمر

ونقل النواب عنه بعد لقاء الاربعاء النيابي انه 'اذا كان هناك أمن لحدود الوطن فإن هناك أمناً ايضاً للمجتمع وإحدي ركائزه الموازنة، واذا لم تصل هذه الموازنة قبل 5 آذار فإن هناك شبه استحالة لإقرارها، كما ان المؤتمرات الدولية ستتأثر بالموضوع'.

وجدد ايضاً التأكيد علي وجوب تنفيذ القوانين، معرباً عن اسفه ان هناك 38 قانوناً لم تنفذ حتي الآن والمطلوب تنفيذها.

وبالنسبة لموضوع النفط والحدود اكد الرئيس بري ان موقف لبنان موحد ومتضامن في الدفاع عن سيادتنا وثروتنا النفطية وحدودنا البحرية والبرية.

وقال: 'ان المعادلة الإسرائيلية هي معادلة مرفوضة قطعاً ولن تستقيم أو تمر'.

واضاف: 'من جهة اخري وازاء عزوف بعض الزملاء النواب عن الترشح ومنهم رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ومقررها النائب نوار الساحلي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبد الطيف الزين والزميل الاخ الفاعل في اللجان النائب عبد المجيد صالح، وما يتناهي لعلمي عن رغبة نواب اخرين ايضاً بعدم الترشح فإن ذلك يشكل خسارة كبيرة للمجلس وللتشريع وللرقابة في لبنان'.

وكان الرئيس بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النيابي النواب السادة: الوليد سكرية، قاسم هاشم، اميل رحمة، علي بزي، انور الخليل، علي خريس، ايوب حميد، هاني قبيسي، نوار الساحلي، نواف الموسوي، حسن فضل الله، ياسين جابر، ميشال موسي، علي عمار، هنري حلو، وإسطفان الدويهي.‎

انتهي**2054 ** 1837

