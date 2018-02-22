خلال لقائها بظريف؛

وزيرة الخارجية الهولندية: هولندا وفية تماما بإلتزاماتها في تنفيذ الإتفاق النووي

طهران/21 شباط/فبراير/إرنا- أكدت وزيرة الخارجية الهولندية 'ساخريد كاخ'، خلال لقائها بوزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' علي دعم هولندا للتنفيذ التام للإتفاق النووي وإلتزام هذه الدولة بتنفيذه بالكامل.

والتقت وزيرة الخارجية الهولندية 'ساخريد كاخ'، بوزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' مساء اليوم الأربعاء بمقر هذه الوزارة وبحثت معه سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء، تطوير العلاقات الإقتصادية لا سيما في قطاع النفط والغاز، والعلاقات البرلمانية والعلاقات المصرفية.
وأعربت سيخريد كاخ عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع الشركات الإيرانية الناشطة في خلق فرص العمل.
كما شكلت دراسة الأوضاع الراهنة في المنطقة لا سيما اليمن وسوريا المحاور الأخري لهذه المباحثات في المجال الإقليمي.
يذكر، ان سيخريد كاخ وصلت الي طهران مساء أمس الثلاثاء، والتقت اليوم بالرئيس الإيراني 'حسن روحاني' وأمين الأمن القومي الإيراني 'علي شمخاني' كلا علي حدة وبحثت معهما سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهم القضايا والتطورات اإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
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وزيرة الخارجية الهولندية: هولندا وفية تماما بإلتزاماتها في تنفيذ الإتفاق النووي

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