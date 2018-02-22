وفد تجاري الماني يزور محافظة البرز

وقال قاسمي اليوم الاربعاء في حديث مع مراسل ارنا ان زيارة هذا الوفد تاتي في اطار تفعيل مذكرة التفاهم التجارية الموقعة بين البرز وهذه الولاية الالمانية.

واضاف ان تشجيع وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مبدعي العمل واعضاء غرفتي التجارة لولاية راينالد فالتس والبرز وتبادل المعلومات في مجال المصالح المتبادلة في الاقتصاد والتجارة الخارجية وقوانين ومقررات التجارة والاستثمار هي من ضمن بنود المذكرة.

وصرح ان هذه الزيارة تهدف ايضا الي تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين والتعرف اللازم علي البنية الاقتصادية ومزيد من العلاقات التجارية مع رجال الاعمال في محافظة البرز مضيفا ان زيارة الوفد لمحافظة البرز ستوفر فرصة مناسبة لتطوير عملية الصادرات اكثر فاكثر.

وقال ان اقامة جلسات تخصصية بين التجار ورجال الاعمال الالمان ومحافظة البرز وزيارة معرض طاقات وقدرات محافظة البرز في غرفة تجارة المحافظة من البرامج المدرجة علي جدول اعمال الوفد.

انتهي**2018 ** 1837

