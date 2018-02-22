احتجاجا علي استمرار الحصار

اضراب تجاري شامل يعم قطاع غزة

غزة/ 21 شباط/ فبراير/ ارنا -نفذ الفلسطينيون في قطاع غزة اضرابا تجاريا شاملا بدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وشمل أغلاق البنوك والمحلات التجارية وتوقف حركة السير .

وجاء الاضراب كأحد خطوات الاحتجاج التي يهدد الفلسطينيون بتوسيعها نحو غضب شامل رفضا للحصار وتردي الأوضاع في جميع مناحي الحياة في القطاع .
وقال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس , اسماعيل رضوان , أن الاضراب التجاري وتوقف حركة السير هي رسالة للاحتلال الصهيوني والمجتمع الدولي أن قطاع غزة وصل لمرحلة الانفجار جراء استمرار الحصار الاسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات .
وأضاف لمراسلنا ' أن قطاع غزة لن يقبل استمرار هذا الحصار الظالم فنقولها اما رفع الحصار واما الانفجار وهذه الرسالة الاخيرة علي العالم أن يلتقطها قبل فوات الاوان , لن نقبل أن نموت ولا أن يجوع شعبنا الفلسطيني ' .
وطالب رضوان , السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني برفع العقوبات المفروضة علي قطاع غزة وتعزيز صمود وثبات الشعب الفلسطيني لمواجهة القرارات الأمريكية التي تسعي لتصفية القضية الفلسطينية .
وأكد رضوان , استمرار المسيرات الشعبية علي نقاط التماس والاشتباك مع العدو الصهيوني في ظل استمرار القرار الأمريكي المتعلق بمدينة القدس , الي جانب التحضيرات لمسيرات العودة الكبري لفلسطين وانهاء معاناة الفلسطينيين .
انتهي**387** 1837



برچسب ها

سياسي

اضراب

شامل

غزة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اضراب تجاري شامل يعم قطاع غزة

معظم المشاهدات

نائب وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد

نائب وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد

ايران: الاتفاق النووي انموذج ناجح لدبلوماسية الصبر

ايران: الاتفاق النووي انموذج ناجح لدبلوماسية الصبر

توجيه الدعوة لوزير الدفاع الكويتي لزيارة طهران

توجيه الدعوة لوزير الدفاع الكويتي لزيارة طهران

الامن الداخلي الايراني يحبط محاولة مثيري الشغب للتجمع مرة اخري

الامن الداخلي الايراني يحبط محاولة مثيري الشغب للتجمع مرة اخري

الطائرة الايرانية المنكوبة كانت مزودة بنظام تحديد الموقع (ELT)

الطائرة الايرانية المنكوبة كانت مزودة بنظام تحديد الموقع (ELT)

أحدث الأخبار

قائد في الحرس الثوري: المنطق هو القوة الاكبر والسلاح الامضي لايران

مؤكدا بان ايران لن تستاذن احدا في تصنيع الصواريخ للدفاع عن نفسها

قائد في الحرس الثوري: المنطق هو القوة الاكبر والسلاح الامضي لايران

مجموعات جديدة من القوات الشعبية السورية تصل عفرين

مجموعات جديدة من القوات الشعبية السورية تصل عفرين

عبداللهيان: ايران ستواصل دعمها الحازم لسوريا في مكافحة الارهاب

عبداللهيان: ايران ستواصل دعمها الحازم لسوريا في مكافحة الارهاب

ايران تعلن استعدادها للمساعدة بحل ازمة اليمن

خلال لقاء مندوب ايران مع امين عام الامم المتحدة

ايران تعلن استعدادها للمساعدة بحل ازمة اليمن

سوريا توجه رسالة الي العراق بشأن ضبط الحدود المشتركة

سوريا توجه رسالة الي العراق بشأن ضبط الحدود المشتركة

موضوعات مرتبط