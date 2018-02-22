اضراب تجاري شامل يعم قطاع غزة

وجاء الاضراب كأحد خطوات الاحتجاج التي يهدد الفلسطينيون بتوسيعها نحو غضب شامل رفضا للحصار وتردي الأوضاع في جميع مناحي الحياة في القطاع .

وقال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس , اسماعيل رضوان , أن الاضراب التجاري وتوقف حركة السير هي رسالة للاحتلال الصهيوني والمجتمع الدولي أن قطاع غزة وصل لمرحلة الانفجار جراء استمرار الحصار الاسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات .

وأضاف لمراسلنا ' أن قطاع غزة لن يقبل استمرار هذا الحصار الظالم فنقولها اما رفع الحصار واما الانفجار وهذه الرسالة الاخيرة علي العالم أن يلتقطها قبل فوات الاوان , لن نقبل أن نموت ولا أن يجوع شعبنا الفلسطيني ' .

وطالب رضوان , السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني برفع العقوبات المفروضة علي قطاع غزة وتعزيز صمود وثبات الشعب الفلسطيني لمواجهة القرارات الأمريكية التي تسعي لتصفية القضية الفلسطينية .

وأكد رضوان , استمرار المسيرات الشعبية علي نقاط التماس والاشتباك مع العدو الصهيوني في ظل استمرار القرار الأمريكي المتعلق بمدينة القدس , الي جانب التحضيرات لمسيرات العودة الكبري لفلسطين وانهاء معاناة الفلسطينيين .

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