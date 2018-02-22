تأكيد حزب مؤتلفة علي دور الأحزاب في تطوير العلاقات بين إيران وجمهورية اذربيجان

طهران /21 شباط / فبراير- إرنا – أكد مساعد رئيس حزب 'مؤتلفة الإسلامي للشؤون الدولية مهدي صولي علي دور الأحزاب في تعزيز العلاقات التاريخية مع جمهورية أذربيجان.

وخلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي الأذربيجاني سردار جلال اوغلو ورئيس حزب التنمية والمواطنة في أذربيجان علي عليوف اليوم الأربعاء أكد صولي علي أولوية حزب 'مؤتلفة' في تعزيز العلاقات الخارجية والتي تتمثل في الإحترام المتبادل مع أحزاب دول الجوار.
واشار إلي تاريخ العلاقات بين حزب 'مؤتلفة' الإسلامي مع التيارات الشعبية والإسلامية الأصيلة في جمهورية أذربيجان لافتاً إلي أن الحزب عقد مؤتمراً في طهران خلال العام 2008 لتعزيز التعاون مع أحزاب الدول الإسلامية وقد حضره حزبان أذربيجانيان.
وأضاف: لقد شارك في المؤتمر 16 حزباً من 9 دول في غرب آسيا لمتابعة مقدمات تشكيل إتحاد الأحزاب الإسلامية في العالم
واشار إلي رغبة الحزب ومنذ البداية لتقوية الحوار مع احزاب دول الجوار لافتاً إلي أن الحزب علي استعداد للتعاون في هذا المجال.
من جانبه اشار رئيس الحزب الديمقراطي الأذربيجاني سردار جلال اوغلو إلي مساعي حزبه لتشكيل إتحاد الأحزاب الديمقراطية في الدول الإسلامية مشدداً علي ضرورة تعزيز الوعي لدي المجتمعات الإسلامية لحل المشاكل التي تعاني منها.
إلي ذلك أعرب رئيس حزب التنمية والمواطنة في أذربيجان علي عليوف عن سعادته باللقاء مشيداً بدور حزب 'مؤتلفة' الإسلامي في الثورة الإسلامية الإيرانية.
وأعرب عن استعداده لتطوير العلاقات الحزبية مع حزب 'مؤتلفة' الإسلامي في مختلف المجالات.
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تأكيد حزب مؤتلفة علي دور الأحزاب في تطوير العلاقات بين إيران وجمهورية اذربيجان

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