العميد حيدري: القوات البرية للجيش حققت الإكتفاء الذاتي في كافة الجوانب الدفاعية

وأضاف العميد 'كيومرث حيدري' اليوم الأربعاء علي هامش تفقده للمقر العملياتي لفيلق قزوين 16 المدرع قائلا، انه نظرا لتأكيد القائد العام للقوات المسلحة القائمة علي الإكتفاء الذاتي للجيش في كافة المجالات، 'فانه لمن بواعث الفخر لنا أن نعلن اليوم عن تحقيق جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإكتفاء الذاتي في كافة المجالات العسكرية والدفاعية'.

كما أشار الي أن أصحاب الصناعات والعلماء والخبراء للقوات البرية للجيش، قد تمكنوا اليوم من الحصول علي المعرفة اللازمة لسد الحاجات الدفاعية للبلاد ووضع آخر منتجاتهم في متناول وزارة الدفاع من أجل إدخالها حيز الإنتاج المكثف وتابع، 'اننا لا نحتاج اليوم الي أي نوع من العتاد والأسلحة الأجنبية للدفاع عن بلادنا فحسب، بل بإمكاننا تقديم الخدمات الي أصدقاءنا وجيراننا في مجال تصنيع الأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ والصواريخ المضادة للمدرعات'.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار قائد القوات البرية للجيش، الي تطهير حقول الألغام غربي البلاد قائلا، انه قد انتهينا من تطهير حقول الألغام غربي البلاد تقريبا لكن الإجراءات جارية بهذا الصدد بهدف إكمال هذه العمليات.

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