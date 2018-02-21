بعد مرور عامين؛

الافراج عن 9 صيادين ايرانيين محتجزين في السعودية

طهران/21شباط/فبراير- ارنا- اعلن مدير دائرة الثروة السمكية في مدينة بوشهر مركز محافظة بوشهر (جنوبي ايران) حسن احمدي انه تم الافراج عن تسعة صيادين من اهالي جزيرة شيف التابعة لهذه المدينة كانوا محتجزين لدي السلطات السعودية منذ عامين مضيفا ان هولاء الصيادين عادوا صباح اليوم الاربعاء الي احضان عائلاتهم.

واضاف احمدي اليوم الاربعاء في حديث مع مراسل ارنا ان هولاء الصيادين كانوا علي متن سفينة صيد حيث ان عناصر خفر السواحل السعودية اوقفتهم قبل عامين في المنطقة الواقعة بين جزيرتي 'فارسي' الايرانية و'العربية' السعودية.
واضاف ان صاحب السفينة اصيب برصاص خلال عملية التوقيف ولم يقتف له اثر لحد الان.
وصرح ان هولاء الصيادين هم من اهالي جزيرة 'شيف' وليس لديهم اي معلومات حول مصير صاحب السفينة.
وقال انه تم توقيف السفينة واحتجاز طاقمها بسبب دخولها المياة الاقليمية السعودية حسبما زعمت سلطات هذا البلد.
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الافراج عن 9 صيادين ايرانيين محتجزين في السعودية

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