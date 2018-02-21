وفد ثقافي من محافظة كردستان يزور شمال العراق

واضاف 'جلال قلعه شاخاني' ان هناك علاقات متينة مع مناطق شمال العراق وبدليل القرب الجغرافي فان المنطقة تعتبر من اهتمامات الناشطين في مجال الثقافة في محافظة كردستان(غربي ايران) لذا فان الوفد قام في اليوم الاول من الزيارة باللقاء مع وزير التثقيف والشباب وكذلك بمدراء دور الطباعة والنشر والقنصل العام الايراني في اربيل وبحث الوفد معهم سبل تطوير النشاطات الثقافية والفنية والاعلامية بين البلدين.

وقال 'شاخاني' انه من اهداف الزيارة ،عرض نتاجات المحافظة الثقافية باللغة الكردية الي اخوتنا في مناطق شمال العراق ودعوة الناشطين عندهم للمشاركة في معرض الكتاب الذي سيقام في المحافظة وكذلك اجراء مفاوضات لعقد اتفاق ثقافي بيننا وبين المسؤولين في تلك المنطقة.

انتهي**م م** 1837

