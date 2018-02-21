التوقيع علي مذكرتي تعاون بين طهران ومدريد

طهران /21 شباط / فبراير- إرنا – وقعت طهران ومدريد علي مذكرتي تفاهم في المجالات السياسية والنقل السككي بحضور وزير خارجية البلدين.

وعلي هامش اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأسباني الفونسو داستيس أشار ظريف إلي تاريخ العلاقات بين إيران واسبانيا مشدداً علي ضرورة تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الأسباني عن سعادته لوجوده في إيران وقال: إن هذه هي المرة الأولي التي أزور فيها إيران وأتنمي أن تتكرر هذه الزيارات.
وشدد علي ضرورة تطبيق الإتفاق النووي وقال: إن أسبانيا باعتبارها عضوا في الإتحاد الأوروبي تتعهد بتطبيق الإتفاق النووي.
كما أكد الجانبان علي ضرورة تطوير التعاون الثنائي في مجال السياحة والبيئة والطاقة والتقنيات المتطورة والنقل والمجال الجامعي.
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التوقيع علي مذكرتي تعاون بين طهران ومدريد

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