وزير السياحة العماني يزور ايران

وقال محمد محب خدائي في تصريح له اليوم الاربعاء ان وزير السياحة العماني احمد بن ناصر المحرزي سيزور طهران يوم السبت المقبل علي راس وفد من المسوولين العمانيين في مجال السياحة بهدف تعزيز وتطوير العلاقات السياحية بين البلدين.

واضاف ان هذه الزيارة يمكن ان تسهم في تحسين وازدهار صناعة السياحة بين ايران وسلطنة عمان مشيرا الي ان الوزير العماني سيلتقي مساعد رئيس الجمهورية رئيس موسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية علي اصغر مونسان.

وصرح ان الوفد العماني سيزور بعض الاماكن التاريخية والمراكز السياحية في محافظتي طهران وفارس (جنوب) خلال الزيارة التي ستستغرق ثلاثه ايام.

انتهي**2018 ** 1837

