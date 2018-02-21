وزير السياحة العماني يزور ايران

طهران/21شباط/فبراير- اعلن مساعد شوون السياحة في موسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة محمد محب خدائي عن زيارة وزير سياحة سلطنة عمان علي راس وفد الي ايران قريبا.

وقال محمد محب خدائي في تصريح له اليوم الاربعاء ان وزير السياحة العماني احمد بن ناصر المحرزي سيزور طهران يوم السبت المقبل علي راس وفد من المسوولين العمانيين في مجال السياحة بهدف تعزيز وتطوير العلاقات السياحية بين البلدين.
واضاف ان هذه الزيارة يمكن ان تسهم في تحسين وازدهار صناعة السياحة بين ايران وسلطنة عمان مشيرا الي ان الوزير العماني سيلتقي مساعد رئيس الجمهورية رئيس موسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية علي اصغر مونسان.
وصرح ان الوفد العماني سيزور بعض الاماكن التاريخية والمراكز السياحية في محافظتي طهران وفارس (جنوب) خلال الزيارة التي ستستغرق ثلاثه ايام.
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وزير السياحة العماني يزور ايران

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