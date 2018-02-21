وزير الخارجية الأسباني: اسبانيا تسعي إلي تطوير التبادل التجاري مع إيران بالعملة الوطنية

وفي تصريح لإرنا اليوم الأربعاء علي هامش لقائه عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي قال الوزير الأسباني إن مدريد تسعي إلي تطوير التعاون التجاري مع إيران في مختلف المجالات.

وشدد علي دعم أسبانيا الكامل للإتفاق النووي داعياً إلي تعزيز الأمن لمختلف دول العالم.

يذكر إن الوزير الأسباني وصل إلي طهران أمس الثلاثاء بهدف لقاء المسؤولين الإيرانيين وقد التقي بالرئيس الايراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بالإضافة إلي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي كما إلتقي أمين تشخيص مصلحة النظام علي شمخاني.

انتهي ** ا ح** 1837

