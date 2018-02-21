وزير الخارجية الأسباني: اسبانيا تسعي إلي تطوير التبادل التجاري مع إيران بالعملة الوطنية

طهران /21 شباط / فبراير- إرنا – أكد وزير الخارجية الأسباني ألفونسو داستيس إن مدريد تسعي إلي تطوير التبادل التجاري مع طهران وفق العملة الوطنية.

وفي تصريح لإرنا اليوم الأربعاء علي هامش لقائه عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي قال الوزير الأسباني إن مدريد تسعي إلي تطوير التعاون التجاري مع إيران في مختلف المجالات.
وشدد علي دعم أسبانيا الكامل للإتفاق النووي داعياً إلي تعزيز الأمن لمختلف دول العالم.
يذكر إن الوزير الأسباني وصل إلي طهران أمس الثلاثاء بهدف لقاء المسؤولين الإيرانيين وقد التقي بالرئيس الايراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بالإضافة إلي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي كما إلتقي أمين تشخيص مصلحة النظام علي شمخاني.
انتهي ** ا ح** 1837



برچسب ها

سياسي

إيران

أسبانيا

ظريف

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الخارجية الأسباني: اسبانيا تسعي إلي تطوير التبادل التجاري مع إيران بالعملة الوطنية

معظم المشاهدات

نائب وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد

نائب وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد

قاسمی یعلن استدعاء السفیر السویدی فی طهران

احتجاجا علي منح السوید الجنسیة لشخص مدان بالتجسس

قاسمی یعلن استدعاء السفیر السویدی فی طهران

استشهاد عنصرین من التعبئة فی احداث الشغب بشارع باسداران بطهران

فیما تم اعتقال 300 من الدراویش المخلین بالامن والنظام

استشهاد عنصرین من التعبئة فی احداث الشغب بشارع باسداران بطهران

العثور علي حطام الطائرة الایرانیة المنكوبة

العثور علي حطام الطائرة الایرانیة المنكوبة

شركة `بن رو` لصناعة السیارات الایرانیة تبرم عقدا مع `رینو` الفرنسیة

شركة 'بن رو' لصناعة السیارات الایرانیة تبرم عقدا مع 'رینو' الفرنسیة

أحدث الأخبار

وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية اذربيجان

وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية اذربيجان

العميد حاتمي ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان القضايا الإقليمية

العميد حاتمي ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان القضايا الإقليمية

شمخاني: مشروع الولايات المتحدة لإرتهان الإتفاق النووي لعبة سياسية لا أكثر

خلال إستقباله وزير خارجية أسبانيا؛

شمخاني: مشروع الولايات المتحدة لإرتهان الإتفاق النووي لعبة سياسية لا أكثر

الافراج عن 9 صيادين ايرانيين محتجزين في السعودية

بعد مرور عامين؛

الافراج عن 9 صيادين ايرانيين محتجزين في السعودية

وفد ثقافي من محافظة كردستان يزور شمال العراق

وفد ثقافي من محافظة كردستان يزور شمال العراق

موضوعات مرتبط