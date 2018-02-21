ولايتي: هناك علاقات جيدة جدا بين ايران وهولندا

طهران/21شباط/فبراير- قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي ان هناك علاقات جيدة جدا بين ايران وهولندا تعود الي 400 عام.

واعرب ولايتي خلال استقباله اليوم الاربعاء وزيرة الخارجية الهولندية سيخريد كاخ في طهران اعرب عن امله بان تتعزز هذه العلاقات الايجابية بين البلدين وان تتمكن وزيرة الخارجية الهولندية ومن خلال خبراتها الطويلة في الامم المتحدة من الاستفادة من موقعها في الامم المتحدة باعتبارها ممثلة هذه المنظمة في شوون لبنان لمعالجة قضايا المنطقة.
ومن جانبها اكدت الوزيرة الهولندية خلال اللقاء علي ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرة الي لقائها مع الرئيس الايراني حسن روحاني صباح اليوم الاربعاء وقالت : لدينا علاقات تاريخية عريقة ويجب ان تتعزز العلاقات في ظل الحوار بين البلدين.
واضافت انه يمكن تحقيق التطور والتنمية في ظل توسيع التعاون واننا نسعي وراء تنظيم العلاقات مع ايران في كافة المجالات سواء الثقافية او التقنية وتعزيزها.
واكدت ان هذه العلاقات يجب ان تتطور وان ايران تعتبر احدي الدول الفاعلة في قضايا المنطقة والعالم وان هذه العلاقات يجب ان تتحسن.
واعتبرت اجراء الحوار بشان القضايا الثنائية والاقليمية بانه مهم من اجل ايجاد فهم افضل لدي الطرفين بشان قضايا غرب آسيا خاصة سوريا واليمن.
انتهي**2018 ** 1837



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ولايتي: هناك علاقات جيدة جدا بين ايران وهولندا

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