روحاني: الحكومة تدعم حراس أمن البلاد بكل ما لديها من القوة

وأعرب روحاني اليوم الأربعاء عبر إتصال هاتفي له مع قائد قوات الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء 'حسين أشتري' عن تعازيه بإستشهاد عدد من عناصر قوات الأمن المضحين والخدومين للأمن الداخلي جراء الإضطرابات والأحداث الأخيرة، مشيدا بالإدارة القويمة والمقتدرة لكافة القوات العملياتية خاصة قوات الأمن الداخلي مؤكدا، أن الحكومة بكل ما لديها من القوة تدعم حراس أمن البلاد.

كما أعرب روحاني خلال هذا الإتصال الهاتفي عن مواساته للأسر الكريمة لهؤلاء الشهداء الذين راحوا ضحية جراء أعمال الشغب الأخيرة مشددا، ان التصرفات العنيفة والإهانة بالشرطة وتقويض مكانة هذه القوات التي تعمل علي حراسة النظم والأمن في المجتمع بدرت من أي جماعة كائنة من كانت، لا تطاق أبدا.

كما أكد رئيس الجمهورية علي ضرورة التصدي بصرامة للمتمردين والخارجين عن القانون والمخلين بالنظم العام وإيلاء الإهتمام للأسر الكريمة لهؤلاء الشهداء.

إنتهي**أ م د** 1837

