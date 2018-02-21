ولايتي : عزم ايراني إسباني علي تنمية العلاقات

وأشار ولايتي إلي العلاقة المتجذرة بين البلدين والتي يعود تاريخها الي 500 سنة معتبراً اسبانيا إحدي أقدم الدول الاوروبية ذات العلاقات مع ايران.

وحول اجتماعه بوزير خارجية اسبانيا قال ولايتي: ناقشنا خلال الإجتماع تنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك الهادف الي خلق الاستقرار والسلام في غرب آسيا مؤكداً علي وجود قناعة لدي الجانبين بضرورة إدارة شعوب المنطقة لبلدانهم بأنفسهم دون تدخل أجنبي وكذلك العمل علي خروج اليمن من معاناتها وحصارها الخانق الناجم عن الحرب المفروضة ضدها.

هذا وأشاد ولايتي بالتعاون التجاري والاقتصادي الايراني الاسباني المتنامي معتبراً المجال مفسوحاً أمام الكثير من التعاون.

علماً بأنّ الفونسو داستيس وزير الخارجية الاسباني وصل طهران الليلة الماضية للإجتماع بسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية منهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والأمين العام للمجلس الأعلي للأمن القومي ورئيس البرلمان علي لاريجاني في زيارة تستمر يومين.

إنتهي** ع ج**2344

