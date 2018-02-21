وزيرا الدفاع الايراني والاذربيجاني يجتمعان في باكو

باكو/ 21 شباط/ فبراير/ ارنا - التقي وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي ظهر اليوم الاربعاء بوزير الدفاع الاذربيجاني ذاكر حسن اف .

وبحث الطرفان في اللقاء حول التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية والعسكرية وكذلك القضايا الأقليمية .
ويتوقع ان توقع الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان خلال زيارة وزير الدفاع الي باكو، مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجال التعاون الدفاعي والعسكري والتعاون في مجال الانتاج المشترك للصناعات الدفاعية.
ومن المقرر ان يعقد وزيرا الدفاع الايراني والاذربيجاني مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المحادثات.
وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية كان قد وصل اليوم الي باكو علي رأس وفد عسكري رفيع تلبية لدعوة من نظيره الاذربيجاني ذاكر حسن اف .
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وزيرا الدفاع الايراني والاذربيجاني يجتمعان في باكو

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