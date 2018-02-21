الطائرة الايرانية المنكوبة كانت مزودة بنظام تحديد الموقع (ELT)

وقال عابد زادة في تصريح للصحفيين الثلاثاء، ان الطائرة كانت مزودة بنظام 'ELT' ولكن ليس من المعلوم لماذا لم تلتقط الاقمار الصناعية الذبذبات الصادرة عنه.

واضاف، ان امتلاك نظام 'ELT' ملزم لجميع الطائرات وان كل الطائرات الايرانية مزودة بها سواء كانت خفيفة او ثقيلة.

وتابع عابد زادة، ولكن ليس من المعلوم لماذا لم تلتقط الاقمار الصناعية الذبذبات الصادرة عن هذا النظام وكذلك العديد من الامور الاخري التي ستتضح بعد العثور علي الصندوق الاسود.

يشار الي انه لم يتم لغاية الان العثور علي الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة.

يذكر ان الطائرة 'أي تي آر 72' التي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) حينما كانت في رحلة لها صباح الاحد من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب ايران) اختفت عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها اثر تحطمها علي بعد 14 ميلا من ياسوج في منطقة بادنا الجبيلة التابعة لسميرم بمحافظة اصفهان.

وعلي الفور بدات عمليات البحث عن حطام الطائرة لانتشال جثث ركابها الي ان تم صباح الثلاثاء العثور علي حطام الطائرة وتم ارسال فرق الاغاثة والانقاذ الي المنطقة حيث جري لغاية مساء الثلاثاء انتشال 30 جثة، وترافقت هذه العمليات بصعوبات جمة نظرا لوعورة هذه المنطقة الجبلية الشاهقة علي ارتفاع اكثر من 4 الاف متر اضافة الي درجات الحرارة المنخفضة جدا والتي تصل الي 20 تحت الصفر احيانا مصحوبة بتساقط الثلوج واجتياح العواصف الثلجية والرياح الباردة.

وستتواصل صباح اليوم الاربعاء عمليات البحث لانتشال بقية الجثث.

انتهي ** 2342

