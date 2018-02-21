نائب وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد

بغداد/ 21 شباط / فبراير/ ارنا- استقبل وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، الثلاثاء، نائب وزير الدفاع الايراني العميد حجة الله قريشي، حيث بحث الجانبان افاق التعاون العسكري بين البلدين .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، 'بحث وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي مع وكيل وزير الدفاع الإيراني افاق التعاون العسكري بين البلدين' .
وذكر البيان ان 'وكيل وزير الدفاع الايراني هنأ العراق حكومةً وشعباً بالانتصارات الباهرة التي حققها الجيش العراقي وبقية القوات العراقية المسلحة ضد عصابات داعش الارهابية' .
وكان العميد حجة الله قريشي قد وصل الي بغداد، الثلاثاء، في اطار زيارة رسمية تستغرق عدة ايام، من المقرر ان يجتمع خلالها مع وزير الداخلية العراقي، ورئيس اركان الجيش العراقي، وعدد من القيادات العسكرية والامنية العراقية، ويبحث معهم رفع وتيرة التعاون والتنسيق العسكري والامني بين العراق وايران، من اجل تفويت الفرصة علي الارهابيين في تنفيذ مخططاتهم التخريبية .
ومعروف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت دعما واسنادا عسكريا ولوجيستيا كبيرا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الارهابي، علي مدي اكثر من ثلاثة اعوام ونصف العام .
ويذكر ان وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي كان قد زار ايران، في الثاني والعشرين من شهر تموز / يوليو من العام الماضي، بينما زار وزير الدفاع الايراني السابق العميد حسين دهقان العراق في الثامن عشر من شهر ايار / مايو من عام 2015، وقبلها زار وزير الدفاع العراقي السابق خالد العبيدي، ايران في اواخر عام 2014 .
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نائب وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد

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