الامن الداخلي الايراني يحبط محاولة مثيري الشغب للتجمع مرة اخري

طهران / 21 شباط / فبراير /ارنا-
اعلن مصدر مطلع في قوي الامن الداخلي بطهران بانه تم احباط محاولة عدد من مثيري الشغب والفوضي للتجمع مرة اخري في شارع باسداران في شمال شرق طهران.

وقال هذا المصدر في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء الثلاثاء، ان مثيري الشغب هؤلاء وفي اطار اجراءاتهم للاخلال بالنظام العام وتخريب الاموال العامة قد دعوا في شبكات التاوصل الاجتماعي علي نطاق واسع لاقامة تجمع احتجاجي مرة اخري في الساعة السادسة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش).
واضاف، ان قوي الامن الداخلي في طهران وفي اطار مهماتها الذاتية لاقرار النظام والامن العام وتوفير الراحة للمواطنين احبطت هذه المحاولة عبر اجراء امني ذكي.
واشار هذا المسؤول الي الاعمال التخريبية التي قامت بها فرقة 'دراويش كناباد' مساء الاثنين في منطقة باسداران واستشهاد 3 من قوي الامن الداخلي واثنين من التعبئة قائلا، ان قوي الامن الداخلي ومن اجل الحفاظ علي الامن والنظام العام وصون الممتلكات العامة والخاصة تصدت بصورة قانونية وبحزم لمثيري الشغب والفوضي هؤلاء.
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الامن الداخلي الايراني يحبط محاولة مثيري الشغب للتجمع مرة اخري

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