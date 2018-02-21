العثور علي جثث 30 من ضحایا الطائرة الایرانیة المنكوبة

وقال احمدی فی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' الیوم الثلاثاء، ان الطروف الجویة كانت صباح الیوم ملائمة نسبیا فی مكان الحادث.

واضاف، انه وبسبب عدم استقرار الظروف الجویة عموما ووعورة المنطقة لم تتوفر امكانیة القیام بعملیات الجوقلة ولم یكن بالامكان ارسال فرق الاغاثة سوي عن الطریق البری.

یذكر ان طائرة من طراز 'أی تی آر -72' تابعة لشركة 'آسمان' للطیران الایرانیة والتی كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) فی رحلة لها من طهران الی مدینة یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویر احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد فی مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسمیرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان.

وتم صباح الیوم العثور علي مكان تحطم الطائرة، فی مرتفاعات بازن بیر من سلسلة جبل دنا علي ارتفاع اكثر من 4000 متر، وعلي الفور جري ارسال فرق الاغاثة المتخصصة فی المرتفعات ومتسلقی الجبال للوصول الي المكان ومن ثم بدات عملیة البحث عن الجثث فی ظروف صعبة جدا نظرا لتضاریس المكان وارتفاعه الشاهق وبرودة الجو حیث تصل درجة الحرارة الي ما بین 15 تحت الصفر الي 20 تحت الصفر.

انتهي ** 2342

