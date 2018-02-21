جامعة اسبانية تستضيف ملتقي لدراسة دور ايران في مكافحة التطرف الديني

مدريد/20شباط/فبراير/ارنا- اقامت الملحقية الثقافية الايرانية في مدرديد و بالتعاون مع جامعة سالامانكا في غرب اسبانيا، ملتقي لدراسة دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة التطرف الديني.

واقيم الملتقي برعاية مساعد رئيس جامعة سالامانكا في الشؤون الدولية البرفيسور 'افرم يلديز' فيما ثمن رئيس كلية علوم اللغات البرفيسور ويسنته غنزالس، جهود الملحقية الثقافية الايرانية في اقامة الملتقي.
ووصف ايران بانها تزخر بثقافة قيمة وحضارة عريقة بينما تعرض وسائل الاعلام المعارضة صورة خاطئة عنها في المجتمعات الاوروبية.
من جانبه قدم الملحق الثقافي الايراني علي رضا اسماعيلي شكره وتقديره لمسؤولي جامعة سالامانكا واشار الي اهمية اللغة الفارسية معربا عن امله بتدشين كرسي الدراسات الايرانية في الجامعة.
واشار الي جهود ايران في مسار مكافحة التطرف وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تكبدت اثمانا باهظة في مكافحة التطرف الديني.
ونوه الملحق الثقافي الايراني الي دور الكيان الصهيوني واميركا في تاسيس ودعم الجماعات المتطرفة واشار الي مبادئ من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يؤكد علي اهمية صون حقوق الاقليات، لافتا الي امثلة لهذا الامر في البلاد.
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علمي آموزشي

التطرف الديني

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الملحق الثقافي

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جامعة اسبانية تستضيف ملتقي لدراسة دور ايران في مكافحة التطرف الديني

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