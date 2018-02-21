توقف عملية البحث عن بقية جثث ضحايا الطائرة المنكوبة مع حلول المساء

وقال مؤمني في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء الثلاثاء، ان درجة الحرارة في مكان سقوط الطائرة تبلغ الان 15 تحت الصفر ويبلغ ارتفاع الثلوج مترين وقد توقفت عملية البحث عن بقية الجثث.

واوضح ان 5 فرق اغاثة وانقاذ خيمت في هذا المكان البالغ ارتفاعه اكثر من 4 الاف متر، مضيفا انه ومع توفر الظروف اللازمة سيتم غدا استئناف عملية البحث عن بقية الجثث.

من جانبه اعلن قائممقام مدينة بوير احمد ورئيس لجنة ادارة الازمة في المدينة شاهرخ كناري بان جثث ضحايا طائرة الركاب الايرانية المنكوبة ستنقل الي مدينة ياسوج غدا.

واوضح انه نظرا للظروف الجوية الصعبة في هذه المنطقة وتضاريسها الوعرة لم تتوفر امكانية نقل الجثث وسيتم نقلها الي ياسوج غدا.

بدوره اعلن رئيس منظمة ادارة الازمة في البلاد اسماعيل نجار بانه لم يتم لغاية الان العثور علي الصندوق الاسود للطائرة وقال، ان الاولية الاساسية لفرق البحث والانقاذ هي العثور علي جثث الضحايا ونقلها.

وتم الاعلان في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن العثور علي 8 جثث لضحايا الطائرة المنكوبة 'أي تي آر 72' التابعة لشركة اسمان للطيران التي سقطت قبل يومين خلال رحلة من طهران الي مدينة ياسوج (جنوب غرب) بعد خمسين دقيقة من اقلاعها وتحطمت في منطقة دنا الجبلية في جنوب محافظة اصفهان.

انتهي ** 2342

