الخارجية الباكستانية تعزي ايران بضحايا تحطم طائرة الر كاب

اسلام اباد/20شباط/فبراير/ارنا- اصدرت الخارجية الباكستانية بيانا قدمت فيه تعازيها لايران بحادث تحطم طائرة الركاب الذي اودي بحياة جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 66 شخصا.

واوردت الخارجية الباكستانية ان باكستان حكومة وشعبا تعرب عن حزنها لمقتل ركاب طائرة 'اي.تي.ار 72' التي تحطمت امس الاول في جنوب غرب ايران .
كما عبرت عن مواساتها للشعب الايراني سيما ذوي الضحايا سائلة الباري تعالي ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وفي السياق نفسه وجه رئيس وزراء ولاية البنجاب 'شهباز شريف' رسالة قدم فيها تعازيه لايران حكومة و شعبا بحادث تحطم طائرة الركاب، وقال اننا نقف الي جانب الشعب الايراني في هذه اللحظات الصعبة و المؤلمة.
وكان قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا و المتحدث باسم الخارجية الباكستاني محمد فيصل قد بعثا برقيات تعزية بحادث سقوط طائرة الركاب الايرانية.
يذكر ان طائرة من طراز 'أي تي آر -72' تابعة لشركة 'آسمان' للطيران الايرانية والتي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة سميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان.
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الخارجية الباكستانية تعزي ايران بضحايا تحطم طائرة الر كاب

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