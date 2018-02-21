العثور علي جثث 8 من ضحايا طائرة الركاب الايرانية المنكوبة

ياسوج/20شباط/فبراير/ارنا- اعلن ممثل عدلية مدينة دنا (جنوب غرب) قربان علي صيادي عن العثور لغاية الان علي جثث 8 من ضحايا طائرة 'اي. تي. ار 72' المنكوبة.

واضاف صيادي في تصريحه اليوم الثلاثاء انه سيتم نقل جثث هولاء بعد تحديد هوياتهم، قائلا ان سوء الاحوال الجوية و تساقط الثلوج الكثيفة في المنطقة أدي الي دفن العديد من الضحايا وكذلك حطام الطائرة تحت الثلوج التي يبلغ ارتفاعه مترا واحدا .
واوضح ان هذه الظروف تزيد من صعوبة عملية العثور علي الجثث .
من جانبه اعلن رئيس مركز الطوارئ الطبية في محافظة كهكيلويه وبويراحمد 'جلال بورانفراد' ان فرياق من الطب العدلي الي جانب فرق التفتيش والطوارئ حضروا في مكان الحادث لتحديد هوية الجثث.
يذكر ان طائرة 'اي. تي. ار 72' التابعة لشركة اسمان للطيران كانت قبل يومين في رحلة من طهران الي مدينة ياسوج (جنوب غرب) الا انها اختفت عن شاشة الردار بعد خمسين دقيقة من اقلاعها وتحطمت في منطقة دنا الجبلية في جنوب محافظة اصفهان (وسط).
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العثور علي جثث 8 من ضحايا طائرة الركاب الايرانية المنكوبة

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