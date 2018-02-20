رئيس نيكاراغوا يعزي ايران بضحايا تحطم طائرة الركاب

واعرب ساودرا في برقية التعزية هذه، اصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب النيكاراغوي، عن مواساته للشعب الايراني سيما اسر الضحايا.

يذكر ان طائرة نقل الركاب الايرانية التابعة لشركة الخطوط الجوية 'آسمان' كانت في رحلة لها من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبويراحمد، صباح الاحد الا انها اختفت عن شاشة الرادار فجاة وتحطمت بالقرب من سميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان وسط ايران حيث لقي جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) مصرعهم .

واعلن مسؤولون اليوم عن العثور علي مكان تحطم الطائرة في احد الجبال الواقعة ضمن سلسلة جبال دنا في منطقة سميرم الواقعة جنوب غرب ايران.

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