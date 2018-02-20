شركة 'بن رو' لصناعة السیارات الایرانیة تبرم عقدا مع 'رینو' الفرنسیة

اراك/20شباط/فبرایر/ارنا- اعلن محافظ المحافظة المركزیة علی اقازاده عن ابرام عقد للاستثمار المشترك بین بین شركة 'بن رو' لصناعة السیارات الایرانیة وشركة 'رینو' الفرنسیة، معتبرا ذلك ثانی عقد تم التوصل الیه فی هذا المجال بعد الغاء الحظر المفروض علی ایران.

ووصف اقازاده الیوم الثلاثاء فی حدیث لمراسل ارنا، ابرام العقد حدثا مباركا علی الصعید الاقتصادی یجسد انجاز جزء مما قطعت الحكومة من الوعود.
واضاف، ان الاتفاقیة تنص علی استثمار بقیمة 400 ملیون یور علی مرحلتین الاولی انتاج 150 الف سیارة والثانیة انتاج 300 الف سیارة فی اطار الاستثمار المشترك مع الشركة الفرنسیة.
واكد إن هذه الاتفاقیة ستسهم فی خلق العدید من فرص العمل فی المحافظة.
یذكر ان شركة 'بن رو' التی تنتج سیارات من طراز 'آریو' و'فوانت 151' تعد ضمن مجموعة 'سایبا' لصناعة السیارات الایرانیة وكانت قد تاسست فی مدینة ساوة عام 2004 بطاقة انتاجیة تبلغ 66 الف سیارة سنویا.
وتعتبر المحافظة المركزیة (وسط ایران) رابع قطب لصناعة السیارات فی ایران وتوجد فیها اكثر من 2900 وحدة صناعیة صغیرة وكبیرة.
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