شركة `بن رو` لصناعة السیارات الایرانیة تبرم عقدا مع `رینو` الفرنسیة

ووصف اقازاده الیوم الثلاثاء فی حدیث لمراسل ارنا، ابرام العقد حدثا مباركا علی الصعید الاقتصادی یجسد انجاز جزء مما قطعت الحكومة من الوعود.

واضاف، ان الاتفاقیة تنص علی استثمار بقیمة 400 ملیون یور علی مرحلتین الاولی انتاج 150 الف سیارة والثانیة انتاج 300 الف سیارة فی اطار الاستثمار المشترك مع الشركة الفرنسیة.

واكد إن هذه الاتفاقیة ستسهم فی خلق العدید من فرص العمل فی المحافظة.

یذكر ان شركة 'بن رو' التی تنتج سیارات من طراز 'آریو' و'فوانت 151' تعد ضمن مجموعة 'سایبا' لصناعة السیارات الایرانیة وكانت قد تاسست فی مدینة ساوة عام 2004 بطاقة انتاجیة تبلغ 66 الف سیارة سنویا.

وتعتبر المحافظة المركزیة (وسط ایران) رابع قطب لصناعة السیارات فی ایران وتوجد فیها اكثر من 2900 وحدة صناعیة صغیرة وكبیرة.

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