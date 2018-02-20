العثور علي عدد من جثث ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة

اصفهان/20شباط/فبراير/ارنا- اعلن مدير عام جمعية الهلال الاحمر في محافظة اصفهان (وسط) عن العثور علي جثث عدد من ضحايا طائرة الركاب الايرانية التي تحطمت قبل يومين في جنوب غرب البلاد.

واضاف محسن مومني اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، ان الجهود لازالت مستمرة للعثور علي جثث باقي ضحايا الحادث لنقلهم قبل الغروب.
واضاف انه للاسف لا يمكن التعرف علي هوية عدد من هذه الجثث بسبب ما تعرضت لها جراء الحادث، معلنا انه لا يمكن تقديم احصائية دقيقة حول عدد الجثث التي تم العثور عليها.
يذكر ان طائرة من طراز 'أي تي آر -72' تابعة لشركة 'آسمان' للطيران الايرانية والتي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان.
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العثور علي عدد من جثث ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة

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العثور علي عدد من جثث ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة

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