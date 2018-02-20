خبراء فرنسيون يصلون طهران اليوم للمشاركة في دراسة اسباب تحطم طائرة الركاب

طهران/20شباط/فبراير/ارنا- اعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايراني علي عابدزاده ان خبراء من فرنسا و شركة 'تي .ار. تي' لصناعة الطائرات سيصلون عصر اليوم الثلاثاء الي طهران للمشاركة في دراسة اسباب تحطم طائرة الركاب الايرانية في جنوب غرب البلاد.

واضاف عابدزاده في حديث متلفز انه تمت دعوة خبراء من شركة 'أي تي آر' ومنظمة الطيران المدني الفرنسية التي تشرف علي صناعة هذه الطائرات لزيارة طهران لدراسة اسباب تحطم طائرة الركاب الايرانية في اقرب فرصة ممكنة.
وفيما اشار الي تحديد مكان سقوط الطائرة اكد ان الجهود مازالت مستمرة للوصول الي هذا المكان، معلنا بذلك ان التعرف علي اسباب وقوع هذا الحادث يحظي ببالغ الاهمية وهذا رهن بالعثور علي اجزاء الطائرة المنكوبة.
يذكر ان طائرة من طراز 'أي تي آر -72' تابعة لشركة 'آسمان' للطيران الايرانية والتي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرم والواقعة جنوب محافظة اصفهان.
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خبراء فرنسيون يصلون طهران اليوم للمشاركة في دراسة اسباب تحطم طائرة الركاب

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