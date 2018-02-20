اجتماع رئاسي عراقي رفيع يبحث الانتخابات المقبلة في العراق

وذكر بيان رئاسي عراقي تلقت (ارنا) نسخة منه ان الاجتماع عقد في قصر السلام ببغداد وحضره رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ومدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي ونائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد وعدد من قادة وممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية وهم رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم وصالح المطلك وهادي العامري وضياء الأسدي .

واضاف البيان ان المجتمعين أكدوا حثهم الجهات الحكومية والبرلمانية والمفوضية المستقلة للانتخابات لإتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها بما يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين ذات الصلة .

ومن المقرر ان تجري الانتخابات القادمة في العراق في موعدها المقرر وفقا لما نص عليه الدستور العراقي، في الثاني عشر من ايار / مايو المقبل، بعد ان كانت هناك خلافات علي اجراء الانتخابات في الموعد المحدد كان اغلبها بذريعة عدم عودة النازحين الي مناطقهم المحررة، وتكفلت الحكومة العراقية باعادة جميع النازحين الي مناطق سكناهم قبل موعد الانتخابات، فيما بلغت نسبة النازحين الذين عادوا الي مناطق سكناهم لحد الان اكثر من 70 % .

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