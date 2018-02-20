الرئيس العراقي يلتقي نظيره اللبناني في بغداد

بغداد / 20 شباط / فبراير / ارنا - استقبل الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، نظيره اللبناني ميشال عون في بغداد وبحث الجانبان العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل الارتقاء بها في جميع المجالات .

واكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون في مقر رئاسة الجمهورية ببغداد ان 'العلاقات بين العراق ولبنان تاريخية تعود لآلاف السنين'، مشيرا الي ان 'هذه العلاقة تاريخية وثقافية وسياسية وهناك مصالح مشتركة بين البلدين' .
واضاف معصوم 'تحدثنا مع عون عن النقاط التي تطور العلاقات بين البلدين بشكل عملي'، لافتا الي 'اننا بحثنا التسهيلات لدخول العراقيين الي لبنان ودخول اللبنانيين للعراق .
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وصل صباح اليوم الثلاثاء إلي العاصمة بغداد في زيارة رسمية، حيث توجه فور وصوله الي مقر رئاسة الجمهورية في بغداد وعقد اجتماعا مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم .
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الرئيس العراقي يلتقي نظيره اللبناني في بغداد

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