الاتفاق النووي نموذج جيد لتعزيز الامن علي الصعيدين الاقليمي والدولي

واضاف اعلائي اليوم الثلاثاء في مقابلة اجرتها معه قناة كلبويزيون الفنزويلية، ان الاتفاق النووي يحمل رسالتين هامتين للعالم، الاولي: نجاح الدبلوماسية متعددة الاطراف في اطار سياسة 'الجميع رابح' والذي يمكن ان يشكل نموذجا للدبلوماسية غيرالنووية من اجل تسوية المشاكل التي تعاني منها الشرق الاوسط و ارساء الامن و الاستقرار فيها.

واوضح بان الرسالة الثانية هي ان الاتفاق النووي يجسد نموذجا جيدا من الفاعلية و تعزيز معدل الامن علي الصعيدين الاقليمي و الدولي.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار اعلائي الي علاقات ايران مع الاتحاد الاوروبي واضاف ان هذه العلاقات ماضية الي الامام في مختلف المجالات الاقتصادية و السياسية.

واكد ان ايران ترغب بتوطيد التعاون مع دول امريكا اللاتينية بما فيها فنزويلا واضاف ان العلاقات الاقتصادية مع فنزويلا جيدة جدا في مختلف المجالات سيما الاقتصادية حيث ان هناك مشاريع اقتصادية وصناعية وزراعية وعلمية نفذتها ايران في فنزويلا كما انشأت مصرف التنمية الايراني الفنزويلي في طهران.

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