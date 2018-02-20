قائد القوة البرية للجيش: قواتنا ستصل الي مكان حطام الطائرة في اقل من ساعتين

طهران / 20 شباط / فبراير /ارنا-
اعلن قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري بان متسلقي الجبال في مغاوير الجيش سيصلون الي مكان حطام الطائرة المنكوبة في غضون اقل من ساعتين.

وقال العميد حيدري في تصريح له الثلاثاء، ان فريق متسلقي الجبال مزود بمعدات توفر امكانية نقل الجثامين علي الثلوج.
واضاف، نظرا لعدم امكانية هبوط المروحيات في مكان سقوط الطائرة فاننا نسعي لايجاد جسر جوي لنقل الجثامين.
من جانبه قال مسؤول منظمة الطوارئ في البلاد بيرحسين كوليوند بان فرق التدخل السريع التابعة للمنظمة ستصل الي مكان تحطم الطائرة في اقل من ساعة.
واضاف، ان نقل الجثامين امر صعب نظرا لصعوبة ظروف المنطقة.
يذكر ان طائرة من طراز 'أي تي آر -72' تابعة لشركة 'آسمان' للطيران الايرانية والتي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان.
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مكان حطام الطائرة

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قائد القوة البرية للجيش: قواتنا ستصل الي مكان حطام الطائرة في اقل من ساعتين

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