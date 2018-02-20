مروحيات الهلال الاحمر الايراني تحط في منطقة سقوط الطائرة

وقال مسعود وكيلي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' اليوم الثلاثاء، سيتم السعي لنقل الجثامين قبل الغروب نظرا لتقارير الانواء الجوية التي تشير الي سوء حالة الطقس يوم غد الاربعاء.

واوضح بان فرق الاغاثة للتدخل السريع وفي الجبال والتي يمكنها تنفيذ علميات البحث في ارتفاع 4 الاف متر هي الان علي اهبة الاستعداد في مدينة دنا للتوجة الي المكان بالمروحيات.

يذكر ان طائرة من طراز 'أي تي آر -72' تابعة لشركة 'آسمان' للطيران الايرانية والتي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان.

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