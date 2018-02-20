وحدات من مغاویر الجیش الایرانی تتجه نحو مكان سقوط الطائرة المنكوبة

اصفهان / 20 شباط / فبرایر /ارنا-
اعلن المتحدث باسم الجیش الایرانی العمید شاهین تقی خانی بان وحدات من قوات مغاویر الجیش الایرانی تحركت نحو مكان سقوط الطائرة المنكوبة.

وقال العمید تقی خانی فی تصریح له الیوم الثلاثاء انه وبعد تحدید مكان سقوط الطائرة 'أی تی آر-72' التابعة لشركة الخطوط الجویة 'آسمان' تحركت علي الفور وحدات من قوات مغاویر الجیش الي المكان برا وتضم متسلقی جبال وقوات خاصة.
واوضح بان قادة الجیش وطیران الجیش والقواعد الجویة یدرسون امكانیة نقل القوات جوا بواسطة المروحیات رغم انه یبدو امرا صعبا نظرة لوعورة المنطقة وجبالها الشاهقة.
یذكر ان طائرة من طراز 'أی تی آر -72' تابعة لشركة 'آسمان' للطیران الایرانیة والتی كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) فی رحلة لها من طهران الی مدینة یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویر احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد فی مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسمیرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان.
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وحدات من مغاویر الجیش الایرانی تتجه نحو مكان سقوط الطائرة المنكوبة

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