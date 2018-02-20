الحشد الشعبي يوضح تفاصيل الكمين الغادر الذي ادي لاستشهاد 27 من مقاتليه في الحويجة

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت (ارنا) نسخة منه 'تباشر منذ أيام قوة خاصة من الحشد الشعبي عمليات نوعية لاعتقال عدد من الارهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة والمناطق المحيطة بها وتمكنت هذه القوة من تحقيق انجازات مهمة إثر ثماني عمليات تم من خلالها اعتقال عدد كبير من الارهابيين بينهم قادة' .

وأضاف البيان، انه 'وفي مساء يوم الاحد تعرضت هذه القوة لكمين غادر من قبل مجموعة ارهابية من المنطقة متنكرة بالزي العسكري مما ادي الي اشتباكات عنيفة دامت لاكثر من ساعتين حيث بادرت قوة اخري من الحشد الشعبي بالدخول الي المنطقة والتدخل لدحر العدو وقتل عدد منهم' .

وأشار البيان الي انه 'وبسبب كثرة اعداد المهاجمين والاجواء الجوية الصعبة استشهد 27 عنصرا من القوة الخاصة المحاصرة' .

ولفت الي انه 'وفي الوقت الذي يفتخر الحشد الشعبي بتقديم المزيد من الدماء خدمة لامن العراق ويعاهد المرجعية الرشيدة والقيادة العليا بالمضي قدما نحو فرض القانون والقضاء علي الخلايا النائمة في البلاد فانه يشدد علي أهمية التعاون من أجل تطهير جميع المناطق المحررة منهم، ويهيب باهالي تلك المناطق للتعاون من اجل فضح الارهابيين المتواجدين بينهم' .

كما اصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اوامر بملاحقة الجناة في حادثة السعدونية التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك .

وذكر بيان لمكتبه، الاثنين ، ' نتقدم بالتعازي لعوائل الشهداء المغدورين من هيئة الحشد الشعبي الذين استشهدوا في ناحية الرياض بالحويجة ' .

واضاف العبادي من خلال البيان 'ونؤكد اصدار اوامر بملاحقة الجناة والقصاص منهم وعازمون علي القضاء علي هذه الخلايا النائمة والجيوب الارهابية ، وتوجيه قيادة العمليات هناك بالتحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد' .

من جانبه أصدر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بياناً رداً علي حادثة قتل عدد من مقاتلي الحشد في ناحية الرياض بمحافظة كركوك.

وقال العامري 'بمزيد من الفخر والاعتزاز وعميق الأسي والألم نزف إلي الشعب العراقي العزيز والمرجعية الكريمة كوكبة من شهداء الحشد الشعبي ـ بدر، والذين استشهدوا دفاعا عن ارض المقدسات في مواجهة الإرهاب الأسود الذي مازال يشكل خطرا علي العراق وأهله' .

وأضاف 'نتقدم لذوي الشهداء بالتعزية الحارة وندعو الله لهم بالصبر والعزة والسكينة، ونسأله تعالي أن يتغمد شهداءنا بالرحمة والرضوان'.

واكد العامري 'أننا في بدر وفي هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي يواجهها وطننا العزيز وشعبنا الأبي في مواجهة التحديات الكبيرة وعلي كل المستويات، فإننا نعاهد المرجعية الرشيدة وأبناء الشعب العراقي الصابر والممتحن عهد الوفاء في السير علي نهج الشهداء الأبطال وان نعمل وبقوة الأيمان بالله والاستعانة بإرادة شعبنا المقتدر علي حماية الوطن والوقوف بوجه الأعداء وصيانة الأرض والإنسان في عراقنا الحبيب'.

وأعلن إعلام الحشد الشعبي الاثنين عن انطلاق عمليات تطهير منطقة السعدونية جنوب غرب كركوك من خلايا تنظيم داعش الارهابية .

وقال إعلام الحشد في بيان مقتضب نشره علي موقعه إن 'قوات الحشد وقطعات الشرطة الاتحادية وباسناد من طيران الجيش باشرت، الإثنين، بعمليات تطهير السعدونية جنوب غرب كركوك من خلايا داعش الارهابية'.

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