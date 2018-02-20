السيد نصر الله يعلن أسماء مرشحي حزب الله للإنتخابات النيابية

وافاد مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) من بيروت، ان القائمة المعلنة من جانب الامين العام لحزب الله بشأن مرشحي الحزب جاءت علي الشكل التالي :

عن دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل) : الدكتور حسين الحاج حسن- الدكتور علي المقداد- السيد ابراهيم الموسوي- ايهاب حمادة

عن دائرة البقاع الاولي (زحلة) : انور حسين جمعة

عن دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): الحاج علي عمار

عن دائرة جبيل كسروان: الشيخ حسين زعيتر

عن دائرة بيروت الثانية: الحاج أمين شري

عن دائرة الجنوب الثالثة (النبطية بنت جبيل مرجعيون حاصبيا) : الحاج محمد رعد- د. حسن فضل الله – د. علي فياض

عن دائرة الجنوب الثانية (صور الزهراني): السيد نواف الموسوي- المهندس حسين جشي

وفي تصريح له بالمناسبة قال السيد نصر الله، 'اننا يختار من يمثلكم ويكون صوتكم وصوتنا في المجلس النيابي والمدار مدار الاشخاص وليس بلدات او مدن. واعلن اننا قررنا ان نفصل بين الوزارة والنيابة علي مستوي مسؤولي حزب الله للولاية المقبلة'.

واشار الامين العام لحزب الله الي انه بحسب التفاهم بين حركة امل وحزب الله في بعبدا كان هناك نائبان واليوم اصبح نائبا واحدا لحزب الله واخر لحركة امل شاكرا النائب بلال فرحات علي جهده في المرحلة السابقة.

ولفت السيد نصر الله الي انه منذ سنوات طوال تنفق مئات ملايين الدولارات لتشويه صورة حزب الله والقيادات والمسؤولين والكوادر ومحاولة ترويج اشاعات عن كوادر في حزب الله وهناك جيوش الكترونية 'اسرائيلية' وخليجية، و'بالتالي فمن الطبيعي ان نتوقع هجمة الكترونية معينة علي هذه الاسماء ووظيفة الناس ان يتبينوا'؛ مؤكدا ان 'هؤلاء المرشحين هم موضع ثقتنا ولكن لا نقدم اناسا معصومين وامام الهجمة المتوقع ان تحصل لا يجوز ان يؤخذ الناس لا بالنسبة لمرشحينا ولا المرشحين الآخرين'.

انتهي**2054/ح ع **

