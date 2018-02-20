وزير الطرق: الوعورة الجغرافية عرقلت عمليات البحث عن حطام طائرة الركاب

ياسوج/19 شباط/فبراير/إرنا- قال وزير الطرق وبناء المدن 'عباس آخوندي'، إن وعورة منطقة وقوع الحادث وهطول الأمطار والثلوج في اليوم الأول من نشوبه والمنحدرات الشديدة عرقلت عمليات البحث عن حطام هذه الطائرة.

وأضاف آخوندي اليوم الإثنين خلال إجتماع مجلس إدارة الأزمات في ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير أحمد (جنوب غرب)، ان عمليات البحث عن حطام طائرة الركاب الإيرانية جارية حاليا عبر تجنيد كافة الإمكانيات والكوادر اللازمة بما فيها عدد من المروحيات و40 فريقا للإغاثة والإنقاذ لجمعية الهلال الأحمر وعدد من متسلقي الجبال من وزارة الرياضة والشباب.
وأردف في ذات السياق، انه تم تشكيل 11 لجنة عملياتية خاصة بالبحث والإغاثة والإنقاذ والإرصاد الجوي وتحليل المكالمات ودراسة أسباب وقوع هذا الحادث.
يذكر، ان الطائرة المذكورة التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) وكانت تقل 66 راكبا سقطت صباح يوم أمس الاحد في منطقة سميرم جنوب محافظة اصفهان (وسط).
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عباس آخوندي

حادث سقوط طائرة الركاب الإيرانية

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وزير الطرق: الوعورة الجغرافية عرقلت عمليات البحث عن حطام طائرة الركاب

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