نبيه بري يعلن البرنامج الانتخابي واسماء المرشحين لانتخابات 2018

ودعا الامم المتحدة والدول المعنية المنخرطة في اليونيفيل الي استكمال جهودها لترسيم الخط الابيض البحري بما يحفظ الحقوق اللبنانية في الموارد الطبيعية البحرية. كما اكد التمسك بالمعادلة التي ارساها المثلث الماسي الجيش والشعب والمقاومة وبمشروع المقاومة التي اسسها الامام السيد موسي الصدر.

واشار بري الي اننا سنخصص جهدا كبيرا لمتابعة موضوع استخراج موارد لبنان من نفط وغاز وإنشاء الصندوق السيادي وشركة البترول الوطنية وقانون النفط البري.

ودعا الي تخصيص حصة للمراة اللبنانية لتعزيز تمثيلها النيابي والعمل لاصدار التشريعات التي تعجل بتحديث الدولة وانشاء الحكومة الالكترونية التي تجدد شباب هيكل الدولة الوظيفي.

اسماء المرشحين الذين التي اعلنها الرئيس بري:

عن دائرة الجنوب الثانية (صور- الزهراني): علي خريس -عناية عز الدين- نبيه بري- علي عسيران- ميشال موسي

دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل- النبطية-مرجعيون-حاصبيا): ايوب حميد- علي بزي – ياسين جابر- هاني قبيسي- علي خليل- انور الخليل- قاسم هاشم

دائرة البقاع الثانية (راشيا-البقاع الغربي): محمد نصر الله

دائرة البقاع الثالثة: غازي زعيتر

دائرة بيروت الثانية: محمد خواجة

عن دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): الدكتور فادي علامة

انتهي**2054 ** 1837

