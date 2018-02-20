تجمع العلماء في لبنان يبرق الي قادة ايران معزيا بضحايا الطائرة

بيروت/19 شباط/فبراير/ارنا- أبرق تجمع العلماء المسلمين إلي القادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية معزيا بضحايا الطائرة التي سقطت في أصفهان.

وجاء في برقية التجمع الي قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد علي الخامنئي: 'بمزيد من الرضي بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ الحادث المروع الذي أدي لسقوط الطائرة الإيرانية في أصفهان والذي أدي إلي استشهاد العديد من الإخوة الإيرانيين.
وإننا في تجمع العلماء المسلمين في لبنان إذ نتقدم من سماحتكم والإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني العزيز بأحر التعازي ندعوه عز وعلا أن يديم عليكم نعمه ويلبسكم ثوب عافيته، ندعوه تبارك وتعالي أن يلطف بإيران الإسلام وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويلهمكم وأهليهم ومحبيهم الصبر والسلوان إنه قريب مجيب الدعاء'.
كما ابرق الي كل من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام محمود الهاشمي الشهرودي، رئيس المجمع العالمي لأهل البيت الشيخ محمد حسن اختري، والسفير الإيراني في لبنان محمد فتحعلي.
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تجمع العلماء في لبنان يبرق الي قادة ايران معزيا بضحايا الطائرة

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