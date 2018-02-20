رئيس روسيا البيضاء يعزي في حادث تحطم طائرة الركاب الايرانية

طهران/19شباط/فبراير- بعث رئيس جمهورية روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو برقية تعزية الي نظيره الايراني حسن روحاني معربا فيها عن تعازيه له في حادث طائرة الركاب الايرانية التي تحطمت صباح امس الاحد بمدينة اصفهان وسط البلاد.

واعلن مكتب الاعلام برئاسة روسيا البيضاء ان الرئيس لوكاشينكو قدم التعازي الي نظيره الايراني اصالة عن نفسه ونيابة عن شعب بلاده بمناسبة حادث تحطم طائرة الركاب معربا عن تعاطفه ومواساته مع الشعب الايراني.
يذكر ان طائرة نقل الركاب الايرانية التابعة لشركة الخطوط الجوية 'آسمان' كانت في رحلة لها من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبويراحمد، صباح الاحد الا انها اختفت عن شاشة الرادار فجاة وتحطمت بالقرب من سميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان وسط ايران حيث لقي جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) مصرعهم .
ولا زالت عمليات البحث والانقاذ مستمره الا ان تضاريس المنطقة الجبلية الوعرة وهطول الثلوج والامطار عرقلت هذه العمليات.
وأعلنت مصادر مختلفة عن أنباء متضاربة اليوم الإثنين حول العثور علي حطام الطائرة بحيث كان قد أعلن مساعد محافظ كهكيلوية وبوير أحمد لشؤون الإسناد 'جعفر كوهركاني' قبل ساعات في تصريح للمراسلين من منطقة 'دنغزلو' في سميرمانه تم العثور علي حطام الطائرة في هذه المنطقة فيما لم تؤيد هذا النبأ المصادر الرسمية الأخري بما فيها وزارة الطرق وبناء المدن وجمعية الهلال الأحمر الإيرانية حتي الآن.
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

سياسي

رئيس جمهورية روسيا البيضاء

تحطم طائرة الركاب

برقية تعزية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس روسيا البيضاء يعزي في حادث تحطم طائرة الركاب الايرانية

معظم المشاهدات

ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

ظريف: رسالتنا واضحة: إما ان نربح جميعا او نخسر حميعا

ظريف: رسالتنا واضحة: إما ان نربح جميعا او نخسر حميعا

توليد 500 ميغاواط في محطات الطاقة النظيفة في ايران قريبا لاول مرة

توليد 500 ميغاواط في محطات الطاقة النظيفة في ايران قريبا لاول مرة

ايران تدين بشدة الهجوم الارهابي علي كنيسة في داغستان

ايران تدين بشدة الهجوم الارهابي علي كنيسة في داغستان

العثور علی اشلاء طائرة `ای تی ار`

العثور علی اشلاء طائرة 'ای تی ار'

أحدث الأخبار

الحشد الشعبي يوضح تفاصيل الكمين الغادر الذي ادي لاستشهاد 27 من مقاتليه في الحويجة

الحشد الشعبي يوضح تفاصيل الكمين الغادر الذي ادي لاستشهاد 27 من مقاتليه في الحويجة

قوي الامن الداخلی الایرانی تحذر المخلین بالامن والنظام

علي خلفیة استشهاد 3 من قوي الامن الداخلی علي ید الدراویش

قوي الامن الداخلی الایرانی تحذر المخلین بالامن والنظام

استشهاد 3 من الامن الداخلی الایرانی خلال احتجاج للدراویش فی طهران

استشهاد 3 من الامن الداخلی الایرانی خلال احتجاج للدراویش فی طهران

السيد نصر الله يعلن أسماء مرشحي حزب الله للإنتخابات النيابية

السيد نصر الله يعلن أسماء مرشحي حزب الله للإنتخابات النيابية

ظريف : نتطلع الي دور روسي فاعل في الحوار الاقليمي بمنطقة الخليج الفارسي

خلال اللقاء مع نظيره الروسي بموسكو؛

ظريف : نتطلع الي دور روسي فاعل في الحوار الاقليمي بمنطقة الخليج الفارسي

موضوعات مرتبط