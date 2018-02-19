أنباء متضاربة حول العثور علي حطام طائرة الركاب الإيرانية

وكان قد أعلن مساعد محافظ كهكيلوية وبوير أحمد لشؤون الإسناد 'جعفر كوهركاني' قبل ساعات في تصريح للمراسلين من منطقة 'دنغزلو' في سميرم التابعة لمحافظة إصفهان (وسط) انه تم العثور علي حطام طائرة الركاب الإيرانية في هذه المنطقة فيما لم تؤيد هذا النبأ المصادر الرسمية الأخري بما فيها وزارة الطرق وبناء المدن وجمعية الهلال الأحمر الإيرانية حتي الآن.

ولم يدل هذا المسؤول بمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

من جانب آخر، قال المدير العام لمكتب عمليات الملاحة الجوية التابع لمؤسسة الطيران المدني الإيراني 'محمد سعيد شرفي'، الذي يتواجد حاليا في منطقة سقوط طائرة الركاب الإيرانية قال انه لم يتم العثور علي حطام طائرة الركاب الإيرانية بعد وان عمليات البحث جارية من قبل قوات الإغاثة والقوات الشعبية وباستخدام المروحيات والطائرات بدون طيار و200 شخص من متسلقي الجبال وفور العثور علي حطام الطائرة سيتم الإعلان عنه.

كما أعلن مساعد عمليات مؤسسة الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر عن إستمرار عمليات البحث عن حطام هذه الطائرة قائلا، انه لا يوجد خبر موثوق عن العثور علي حطام هذه الطائرة.

وكان قد أعلن مساعد عمليات مؤسسة الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر 'شاهين فتحي' اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي، ان هذه المؤسسة تقوم حاليا بإستلام بعض الصور الملتقطة من قبل عدد من الطائرات من دون طيار للجبال المحيطة بالمكان المحتمل لسقوط الطائرة.

وأضاف فتحي 'اننا نستخدم بعض السكان المحليين في فرق البحث الذين يعرفون هذه المناطق الجبلية بصورة جيدة بهدف العثور علي موقع الحادث'.

واوضح فتحي ان 4 مروحيات تابعة للهلال الاحمر تقوم بعمليات البحث في المنطقة حاليا كما يتواجد 45 فريقا متخصصا في هذه المنطقة الجبلية.

وأردف انه بسبب تساقط الثلوج الوفيرة في هذه المنطقة وفق تكهنات وكالة الارصاد الجوية اعتبارا من مساء الثلاثاء والذي يستمر لعدة أيام، سيكون يوم غد يوما هاما جدا لإستمرار عمليات البحث ونحن نأمل في العثور علي حطام هذه الطائرة بمساعدة من الأجهزة الأخري.

وقال فتحي، انه وفقا لتقرير وكالة الارصاد الجوية، سيبلغ إرتفاع الثلوج المتساقطة المتر في هذه المنطقة.

يذكر، ان الطائرة المذكورة التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) وكانت تقل 66 راكبا سقطت صباح يوم أمس الاحد في منطقة سميرم جنوب محافظة اصفهان (وسط).

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